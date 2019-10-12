Park ve yeşil alan çalışmaları hızla devam ediyor

12.10.2019 00:49

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir genelindeki park-bahçe ve yeşil alanlarda çim ekim çalışmalarının yanı sıra kauçuk zemin ve oyun gurubu kurulumu gerçekleştiriliyor. Son olarak Mimar Sinan Mahallesinde yeşil alan ve çocuk oyun guruplarıyla bir parkın yapımı tamamlanarak hizmete sunulurken, Demirkent, Çukurkuyu ve Arslanlı Mahallesinde bulunan 4 parkta çalışmalar devam ediyor.



Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir genelinde çim ekim çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanlarda çim ekim çalışmaları devam ederken yapımı tamamlanan parklarda ise çocukların güvenle oyun oynamalarını sağlamak amacıyla kauçuk zemin çalışması gerçekleştiriliyor. Zemin çalışması gerçekleştirilen parklar oyun grupları ile donatılarak, hizmete sunuluyor.



Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Mimar Sinan Mahallesinde yapımı tamamlanan parkta park çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Aksun; "Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerimin hizmetin en iyisine layık olduğunu daha gelmeden söylemiştik. Bugün de Park düzenlemeleri açısından Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz Mimar Sinan Mahallesi'nde söz verdiğimiz gibi Park alanını düzenledik ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Parklarımızı büyüklerin banklarda çocuklarını izleyebileceği şekilde dizayn ettik. Bu durumu beldelerde de ayrı ayrı parklar düzenleyerek ten çocuklarımızın hizmetine sunacağız Allah nasip ederse her mahallemizde donanımları hazır hale getirilmiş olacak ve halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA