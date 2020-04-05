Park ve mesire alanlarında koronavirüs sessizliği
Koronavirüs tedbirleri Turgut Özal Tabiat Parkı'ndan görüntü Boş kalan park içerisindeki hayvanlardan görüntü MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle park ve mesire alanları boş kaldı.
05.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:24
Koronavirüs tedbirleri
Turgut Özal Tabiat Parkı'ndan görüntü
Boş kalan park içerisindeki hayvanlardan görüntü MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle park ve mesire alanları boş kaldı. Vatandaşların uğrak mekanı olan park ve göl kenarının sakinleri, sokak hayvanları ve su kuşları oldu.
Kaynak: AA