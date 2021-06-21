Park ve Bahçelerde Yaz Mesai·si·

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz mevsiminde tempoyu biraz daha artırarak, şehrimizi güzelleştirmek, park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz mevsiminde tempoyu biraz daha artırarak, şehrimizi güzelleştirmek, park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği çiçek dikimleriyle şehre renk katan ekipler bir yandan hem sahil kesiminde hem de park ve yeşil alanlarda büyüyen otları biçerek çevre düzenlemeleri yaptı.

Modern ve yaşanabilir bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla ve renkli görüntüsüyle güzel bir şehir yaratmak istediklerinin altını çizen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Hedefimiz her alanda olduğu gibi peyzaj çalışmalarında da şehrimizi marka bir şehir haline getirmektir. Vatandaşlarımızı daha güzel ve daha fazla yeşil alanlarla buluşturmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün tüm mahallelerimizde yürüttüğü çalışmalar şehrimizin estetiğine farklı bir hava getiriyor. " dedi.

Kaynak: Habermetre