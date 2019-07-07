Park ve bahçelerde kene ilaçlaması

YOZGAT - Yozgat Belediyesi kene ve haşerelere karşı park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaptı.

Yozgat Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kene ve diğer haşerelere karşı, kentin muhtelif alanlarında bulunan park ve bahçeler ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yaptı.

Son günlerde İç Anadolu Bölgesinde kene vakalarının gündeme gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Yozgat Belediyesi, kentte olası bir kene vakasının yaşanmaması için harekete geçti. Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mesire alanı olarak kullandıkları park ve bahçelerde kene ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Havaların ısınması ile son günlerde kene vakalarının gündeme gelmesi üzerine Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayı olumlu bulan vatandaşlardan Ali Ilgaz, "Kene İç Anadolu'nun kanayan yarasıdır. Bu çalışmadan dolayı belediyemizi tebrik ediyorum. Çünkü bu keneden birçok vatandaş ölüyor. Teşekkür ediyoruz yetkililere" dedi.

Son dönemlerde keneden ölenlerin sayısı arttı. Belediyemiz de zaten gerekli çalışmayı bu konuda başlattı. Biz de çok memnunuz teşekkür ediyoruz. Rahatsız etmeyecek bir şekilde çalışmaları yürütüyorlar, biz de gönül rahatlığıyla parklarda oturup kalkabiliyoruz ama gene de tedbiri elden bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA