Park ve bahçeler bugün onlarındı
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Park ve bahçeler bugün onlarındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı.

Park ve bahçeler bugün onlarındı
03.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:23

Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı. Parklara ve bahçelere akın eden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18'e düşürülürken, sokağa çıkma izni iki gün süreyle tek grup halinde gerçekleştiriliyor. Bugün izin kapsamında sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklar ise parklara ve bahçelere akın etti. Trambolinde zıplayan ve voleybol oynayan çocukların eğlencesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de sokağa çıkan 18 yaş altı gençlere çikolata ve dondurma ikramında bulundu.

Sosyal mesafe kuralına dikkat eden çocukların birçoğunun maske taktığı da görüldü. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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