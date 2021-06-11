Park tartışmasında 'tehdit' davasında 360 lira para cezası

ZEYTİNBURNU'nda park meselesinden tartıştığı Aysen Kocabek'e tehditler savurduğu iddiasıyla yargılanan Füsun Aktan'a 360 TL adli para cezası verildi.

ZEYTİNBURNU'nda park meselesinden tartıştığı Aysen Kocabek'e tehditler savurduğu iddiasıyla yargılanan Füsun Aktan'a 360 TL adli para cezası verildi.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan müşteki- sanıklar Füsun Aktan ve Aysen Kocabek ile Kocabek'in eşi Cezmi Kocabek katıldı.

"BEN ONLARA KESİNLİKLE KÜFÜR ETMEDİM "Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunması alınan Füsun Aktan,park meselesi sebebiyle önce Cezmi Kocabek ile tartışmaya başladığını anlatarak, "Sonra eşi de tartışmamıza dahil oldu ve bana küfürler etti. Ben ettiği küfüre karşılık sadece 'sensin' dedim. Tartışmada Cezmi Kocabek küfür etmedi. Sadece Aysen Kocabek etti. Cezmi Kocabek, 'Sen bizim arkamızda kim var biliyor musun, senle çok fena uğraşacağım' dedi. Ben onlara kesinlikle küfür etmedim, tehdit edici de hiçbir şey söylemedim. Yalnızca sizinle mahkemede görüşeceğim dedim. Olay esnasında Aysen hanım arabadan öyle bir indi ki kapımı kilitlemek zorunda kalmıştım. Şikayetçiyim" dedi."'ÇARŞAFLI,BÜTÜN TÜRBANLILAR AYNISINIZ' DİYEREK, KÜFRETTİ"Çarşaflı olduğu gerekçesiyle ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını öne süren Aysen Kocabek de "Olay günü park meselesinden dolayı Füsun hanımla aramızda tartışma çıktı, tartışmanın başında yalnızca parmağımla bir dakika işareti yapmıştım. Ancak, o bana doğrudan küfür ederek, 'Çarşaflı, bütün türbanlılar aynısınız, ben size göstereceğim, sizi sürüm sürüm süründüreceğim' dedi. Ben ona kesinlikle küfür etmedim. Bu olaydan hemen sonra elektrik idaresinde de eşime 'Karın çarşafını alsın' şeklinde başlayıp sinkaflı küfürlerde bulunmuş. Tartışmalarımızı çevredeki Ayhan Yücel isimli şahıs duymuş. Kendisi bütün türbanlılara küfür edilince tanıklık yapmak istemiş. Şikayetçiyim" diye konuştu."'SİZİNLE MAHKEMEDEN SONRA DA UĞRAŞACAĞIM' DEDİ"Cezmi Kocabek ise, "Tam park yerine girecekken birden gelip bana küfretti, akabinde eşim Aysen ile tartışmaya başladı. Eşime küfürler etti, eşim küfretmedi. Hepimize 'Size göstereceğim, sürüm süründüreceğim' dedi. Bu olay son bulduktan sonra da elektrik idaresindeyken yanıma geldi, bu esnada eşim yanımda yoktu. Bana 'O karın çarşafını alsın' diye başlayıp, sinkaflı küfürler etti. Daha sonra 'Sizinle mahkemeden sonra da uğraşacağım, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz' dedi. Ben Füsun'a küfür etmedim, şikayetçi de değilim" dedi."VİCDANIMA DOKUNDUĞU İÇİN TANIKLIK YAPMAK İSTEDİM"2 tarafı da tanımadığını belirten tanık Ayhan Yücel, "Olay günü ben kahvaltı yaparken camın açık olması sebebiyle binanın içindeki tartışmayı duydum. Baktığımda başı açık bir kadın, çarşaflı bir kadına küfür etti; 'Siz türbanlılar hepiniz öylesiniz' dedi. Çarşaflı kadının yanındaki adam onu susturmak isteyince 'Sen sus' diyerek, ona da küfretti. Çarşaflı kadın ve yanındaki adam küfretmediler, açık olan kadın onları küfürleriyle bastırdı. Ben vicdanıma dokunduğu için tanıklık yapmak istedim, bu olay sonrasında esnaf da Füsun hanıma tepki gösterdi. Ben iki tarafı da tanımıyorum" ifadelerini kullandı.KARAR ÇIKTIMahkeme heyeti, müşteki sanık Cezmi Kocabek'i, Füsun Aktan'a yönelik 'basit tehdit' suçundan 360 TL adli para cezasıyla cezalandırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Müşteki-sanık Füsun Aktan'ı da Aysen Kocabek'e yönelik 'basit tehdit' suçundan 360 TL adli para cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Aysen Kocabek, "Bu karara kesinlikle karşıyım. Bir çarşafa, bir namusa küfrün bedelinin sadece 360 TL olmasını asla hazmedemiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı