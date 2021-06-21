PARK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI
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PARK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde park yüzünden çıkan kavgada Serhat Malay bıçakla, Mehmet K. ise kafasına aldığı darbe ile yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde park yüzünden çıkan kavgada Serhat Malay bıçakla, Mehmet K. ise kafasına aldığı darbe ile yaralandı. Mehmet K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olay, saat 21.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi 365 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine arabasını park eden Mehmet K. ile Serhat Malay arasında park yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında küfürlü tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Mehmet K. kafasına taş ile vurulması sonucu Malay ise göğsünden ve kolundan bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayı gören çevredekiler 2 yaralıyı araçlarına alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Serhat Malay'ın hayati riskinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başından yaralanan Mehmet K. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI
PARK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI
PARK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI
PARK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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