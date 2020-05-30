Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı
Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
30.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:27
Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile Vodafone Park'ın kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA