Park kavgası nedeniyle komşularını darbeden 3 sanık hakim karşısında

Avcılar'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada komşularını balta ve sopalarla darbettiği öne sürülen 3 kardeşin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan yargılanmalarına başlandı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik ile müşteki Mevlüt Çakır katıldı.

Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mesut Özçelik, olay tarihinden önce müşteki ve ailesiyle evlerinin önüne park etmelerinden dolayı aralarında sorun oluştuğunu savunarak, müşteki ve ailesinin park yapmamaları konusunda uyardıkları için kendilerine husumet beslediklerini öne sürdü.

Müştekinin, annesinin ayağına çarpıp kırdıklarını ve kardeşinin de kolunu çıkardıklarını iddia eden Özçelik, müşteki ve ailesinin olaylar nedeniyle ceza aldıkları için daha çok husumet beslemeye başladıklarını ifade etti.

Sanık Özçelik, savunmasında şunları söyledi:

"Biz de taşındık, taşındığımız yerin garajını depo olarak kullanmaya devam ediyorduk. Olay günü eşyalarımızı bırakmak için söz konusu garaja gittik. Garaj önünde yine müşteki Mevlüt Çakır'ın aracı park halindeydi. Kornaya basıp bekledik, müştekinin akrabaları küfürler etti. Mevlüt Çakır çıktı, elinde bıçak vardı. Akrabalarının elinde de sopalar vardı. Mevlüt Çakır'ın ağabeyim Murat'ın kafasına taş ile vurmak üzere olduğunu gördüm, ben de yerden bulduğum tahtayı alarak Mevlüt Çakır'ın elindeki taşa doğru hamle yaptım ancak kafasına denk geldi. Ardından eylemlerimize son verip oradan uzaklaştık. Olayı seyreden komşulara, 'iki sokak ileriye gidiyoruz, polis çağırın' dedik. Polisler geldiğinde ise karakola gittik. "

Sanık Mesut Özçelik, 2 kardeşiyle birlikte tutuklu bulundukları için mağdur olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan Murat Özçelik de müştekinin kimin darbesiyle başından yaralandığını bilmediğini ve linç edilme korkusuyla uzaklaştığını savunarak, tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanık Cemal Özçelik de, müşteki Mevlüt Çakır'ın elindeki bıçağı düşürmek için etrafta buldukları sopaları aldığını savunarak, "Ben yine çevreden bulduğum ve elime aldığımda balta olduğunu fark ettiğim cismi aldım. Ben bu baltanın kesici kısmını da kullanmadım. Öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Kendimi ve ağabeylerimi korumak için can havliyle hareket ettim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada dinlenilen müşteki Mevlüt Çakır ise aracının yarım metre sanıkların evinin tarafına geçtiğini, olayın da bu nedenle meydana geldiğini anlattı.

Müşteki Çakır, sanıkların adaleti yanıltmaya çalıştığını öne sürerek, "Bir araba yüzünden baltayla saldırdılar. Kafatasım çatladı, beyin kanaması geçirdim. Otururken kalkarken denge kayıpları yaşıyorum. Çok mağdur ettiler beni. Oğlumla eşimin darbedildiğini yoğun bakımdan çıkınca öğrendim. Adalet istiyoruz." diye konuştu.

Müşteki Mevlüt Çakır'ın eşi Asiye Çakır da tanık olarak ifade verdi. Olay günü sanıkların eşine vurarak, yere düşürdüklerini belirten Çakır, "Ben engel olmak istedim ancak Cemal Özçelik elindeki baltanın künt kısmıyla benim bacaklarıma vurdu. Sonra tekrar eşime yönelip vurdu ve koşarak oradan ayrıldılar." dedi.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 18 Ekim 2020'de müşteki Mevlüt Çakır'ın daha önceden aralarında husumet bulunan sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in garajlarının önüne aracını park etmesi nedeniyle Çakır ve sanıklar arasında kavga çıktığı belirtiliyor.

Sanıklardan Cemal Özçelik'in olay esnasında elinde bulunan balta ile diğer sanıklar Murat ve Mesut Özçelik'in ise sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'ı hayati bölgesine gelecek şekilde darbettikleri anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Cemal Özçelik, Mesut Özçelik ve Murat Özçelik hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş