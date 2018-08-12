Park İçin Yardımcı Olurken Tırın Altında Kalan Kişi Öldü

Şanlıurfa'da sürücüsüne park etmesi için yardımcı olduğu tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü H.B, 27 J 255 plakalı aracını Şanlıurfa-Gaziantep otoyolundaki bir tesiste park etmeye çalıştığı sırada kendisine yardımcı olmaya çalışan arkadaşı İnal Taş'a çarptı.

Aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cenazesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü H.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.