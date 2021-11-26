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Park halindeyken yanan minibüste maddi hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeyken yanan minibüste maddi hasar oluştu

Bolu'da, park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

BOLU (İHA) - Bolu'da, park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Kadir Koğu 14 BA 157 plakalı minibüsünü muayene olmak için gittiği hastaneye yakın bir bölgeye park etti. Hastanede işlemlerini tamamlayan Kadir Koğu, aracının yanına gittiğinde motor kısmından dumanlar yükseldiğini gördü. Aracının yandığını anlayan Koğu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında, Koğu'ya ait araçta maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Park halindeyken yanan minibüste maddi hasar oluştu

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