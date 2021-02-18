Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
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Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar

18.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:13
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar

Ali Kerem BENGİ / KARTAL'da, park halindeki lüks otomobil, karla kaplanan yolda kaydı.

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da, park halindeki lüks otomobil, karla kaplanan yolda kaydı. Sahibi ve çevredekilerin otomobili durdurma çabaları kameralara yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Emrullah Alan iş yerine gelerek aracını park etti. Kapılarını da kilitleyerek iş yerine girdi. Kısa bir zaman sonra park halindeki araç karlı yolda kendiliğinden kaymaya başladı. Hareket halindeki aracı gören Alan ve çevredekiler koşarak lüks otomobili durdurmaya çalıştı. Yoğun uğraşlar sonucu kayan otomobil durdurulurken, park halindeki başka araçlara çarpmasını engellendi. 

Otomobiline binen Emrullah Alan buzlanan yolda aracını sürmeye çalıştı. Başarılı olmayınca kendisine yardım eden kişiler tarafından tekrar yardım edilerek güvenli yere park edildi.

KAYMA ANLARI KAMERADALüks otomobilin kayma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin bir anda kaymaya başladığı görülüyor. Otomobilin kaydığını görenler koşarak otomobili durdurmaya çalıştıkları sırada bir kişi panikle merdivenlerden düşüyor. Lüks otomobilin sahibi Emrullah Alan, "Sabah iş yerime geldiğim sırada otomobilimi park etmiştim. O esnada karşıdaki komşumuz aracının kaydığını bağırınca içeride çalışan arkadaşlarımız otomobilime müdahale ederek peşinden koşmaya başladılar. Park halindeki bir başka araca çarpmasını son 30 saniye içerisinde engellediler. Sağ olsunlar otomobilimi güvenli bir şekilde başka yere park etmiş oldum." dedi

Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar
Park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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