Park halindeyken hareket eden traktör dereye yuvarlandı: 2 yaralı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, park halindeyken hareket eden traktörün dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, park halindeyken hareket eden traktörün dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koğucak Köyü'nün Beşli Mahallesi'nden tarlasına gitmek için yola çıkan Mehmet Kavi, su doldurmak için yol kenarında bulunan bir çeşmenin yanında durdu.

Kavi, su doldurduğu esnada, 19 DS 654 plakalı traktör aniden hareket ederek ilerlemeye başladı.

Traktörü durdurmak için koşan Mehmet Kavi, traktöre bindiği esnada dereye yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında Kavi ve traktörde yanında bulunan kızı Dilan Kavi yaralandı.

Yoldan geçen diğer vatandaşların araçlarına aldığı yaralılar, yolda ambulansa nakledildikten sonra Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA