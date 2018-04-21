Park Halindeyken Hareket Eden Tır Direği Devirdi

Samsun'un Kavak ilçesinde park halindeyken hareket eden tır, başka bir araç ile ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, 55 AKA 91 plakalı tırı Soğuksu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne park eden Fatih K. (32), evine gitti.

Bir süre sonra yerinden kendiliğinden hareket eden tır, caddede park halindeki üzerinde plakası bulunmayan Ersin E'ye ait otomobile, ardından kaldırımdaki ağaç ve elektrik direğine çarpıp, devirerek durabildi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.