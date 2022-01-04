Park halindeyken hareket eden TIR, 3 araç ile bahçe duvarına çarptı

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, park halindeyken yokuş aşağı hareket eden TIR, yol üstündeki 3 araca çarpıp, bir apartmanın bahçe duvarını yıkarak durdu.

Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi'nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı mermer yüklü TIR, kendiliğinden hareket etti. Yokuş aşağı inen TIR, cadde üzerindeki 3 araca, ardından da bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarı tamamen yıkılırken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Zarar gören araçlar kaldırılırken, duvara çarpan TIR ise çekiciyle bölgeden götürüldü.TIR'ın el freninin tam çekili olmadığı için hareket ettiği tahmin edilirken, soruşturma sürüyor.