Park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpışma anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpışma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpışma anı kamerada

Şanlıurfa'da park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda park halinde olan 63 UC 212 plakalı minibüs, geriye doğru hareket etmeye başladı. Trafiğin yoğun olduğu kara yoluna çıkan minibüs, yoldan geçen 63 TC 540 plakalı minibüsle çarpıştı, ardından yolun karşısındaki sulama kanalının koruma tellerine çarptı. Yaralının olmadığı kaza sonrası olay yerine giden polis ekipleri, kara yolunda ulaşımı kontrollü sağladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İki kamyonette yapılan aramada boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

İki kamyonette yapılan aramada boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

 'Beni aldatıyorsun' dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

"Beni aldatıyorsun" dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

 Çocuklarının gözü önünde eşini aracıyla ezip öldürdü! Korkunç olay kamerada

Çocuklarının gözü önünde eşini aracıyla ezip öldürdü! Korkunç olay kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title