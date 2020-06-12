Park halindeyken hareket eden kamyon, çarptığı garaj duvarını yıktı
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Park halindeyken hareket eden kamyon, çarptığı garaj duvarını yıktı

ESKİŞEHİR'de, özel bir şirketin hafriyat kamyonu, park halindeyken yokuş aşağı hareket etti.

Park halindeyken hareket eden kamyon, çarptığı garaj duvarını yıktı
12.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:23

ESKİŞEHİR'de, özel bir şirketin hafriyat kamyonu, park halindeyken yokuş aşağı hareket etti. Yol üstündeki 3 araca çarpan kamyon daha sonra bir apartmanın garaj duvarını yıkıp içeri daldı.

Şirintepe Mahallesi'ndeki Of Sokak üzerinde özel bir şirkete ait 26 ABB 377 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, park halineyken bir anda hareket etti. Yokuş aşağı inen kamyon, cadde üzerindeki 3 araca daha sonra ise 3 katlı bir apartmanın garaj duvarına çarparak durabildi. Garaj duvarı tamamen yıkılırken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kamyonun çarptığı apartmanda oturan Elveda Taktak, her gün oyun oynayan çocukların bugün garajda olmadığını ifade ederek, "burası apartmanın garaj kısmı, aracımız bugün burada değildi. Çocuklar da sokağa çıkamadıkları için burada oynuyorlardı. Ancak onlar da şans eseri bugün garajda değildi. Bana kahvaltıya gelmişlerdi, daha sonra camiye gittiler. Bir saatlik o arada bu olay oldu. Bayırın başında bu aracın beklediğini söylediler. Nasıl oluyorsa, buraya doğru yönleniyor. İçinde şoför var mıydı onu bilmiyoruz. Caddedeki araçları mahvediyor. En sonunda garaja giriyor. Yukarıda balkonun merdivenleri patlamış, duvar tamamen yıkıldı. Çocukların olması büyük şans, çünkü koronavirüsten sokağa çıkma yasağı olduğundan her gün burada oynuyorlardı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, ben sevinç gözyaşı döktüm. Çocukların olmadığına sevindim. Arabayı hiç hesaba katmıyorum. Yavrularım şunun altında kalsa ne olacaktı?" dedi.'ŞANS ESERİ SOKAKTA KİMSE YOKTU'Kazayı gören mahalle sakinlerinden Melahat Öztürk ise balkonda oturdukları sırada kamyonun aşağı doğru hareket ettiğini gördüklerini belirterek, "Balkonda otururken, birden kamyonun hareket ettiğini gördüm. Yukardan sadece kamyonu gördüm, içinde sürücü var mıydı bilmiyorum. Ama çok hızlı geldi, bir anda binaya çarptığını gördüm. Allahtan caddede kimse yoktu, bir anlık bir olay oldu. Tesadüfen biz de yukarda balkonumuzdaydık" diye konuştu. İhbar üzerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyon çağrılan vinç ile girdiği garajdan çıkarıldı.

Park halindeki hafriyat kamyonunun el freninin tam çekili olmadığı ve bu nedenle hareket ettiği tahmin ediliyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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