Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı
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Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı

Günyüzü ilçesinde karla kapanan yolları temizleyen greyder, park halindeki otomobile çarpması sonucu araçta hasar oluştu.

30.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:21
Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı

ilçesinde karla kapanan yolları temizleyen greyder, park halindeki otomobile çarpması sonucu araçta hasar oluştu.


Karayolları Genel Müdürlüğü 45. Şube Şefliğine ait greyder, yoğun kar yağışı nedeniyle Günyüzü ilçesine yolları temizlemek için geldi. Yemek için mola veren operatör, lokantaya girdiği sırada, rölantide park halinde duran greyder zemininde buzlu olması nedeniyle hareket etmeye başladı. Buzlu zeminde kayarak giden iş makinesi yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. Olayda maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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