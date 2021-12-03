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Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı 3 yaralıKARABÜK'te park halindeki demir yüklü TIR, freninin boşalması sonucu önce hareket halindeki otomobile, ardından park halindeki iki otomobil ve iş makinesine çarptı, 3 kişi yaralandı.

KARABÜK (DHA) - Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı 3 yaralı

KARABÜK'te park halindeki demir yüklü TIR, freninin boşalması sonucu önce hareket halindeki otomobile, ardından park halindeki iki otomobil ve iş makinesine çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde meydana geldi. 78 AAV 833 plakalı demir yüklü TIR, park halinde bulunduğu alandan freninin boşalması sonucu kendiliğinden hareket etmeye başladı. Yaklaşık 96 metre ilerleyen TIR, ilk olarak karşı istikametten gelen Gökhan Külte yönetimindeki 40 LF 557 plakalı otomobile, ardından da park halinde bulunan iki otomobile ve iş makinesine çarparak durabildi. Kazada Gökhan Külte (31), aynı araçta bulunan Seda Yenen (27) ve park halindeki otomobilde bulunan Eray Düztepe (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı 3 yaralı

Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı 3 yaralı

Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı 3 yaralı

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