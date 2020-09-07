Park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldı.
07.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:30
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince sönüdürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında D-100 yolu Güney Mahallesi'nde park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsü söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA