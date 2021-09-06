Park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
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Park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ta park halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan minibüse çevredekiler kovalarla su dökerek müdahale etti.

KARS'ta park halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan minibüse çevredekiler kovalarla su dökerek müdahale etti. Gelen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. 

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent içinde Digor yolu ve TOKİ hattında yolcu taşıyan minibüsten park halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiyeye haber veren vatandaşlar, motor kısmından duman çıkan minibüsteki yangına kovayla su dökerek müdahale etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, minibüsteki yangını söndürdü. Minibüsü kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
Park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
Park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ

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