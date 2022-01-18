Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü

Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, park halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, park halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Güneş Caddesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Genç Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü

Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü

Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, İtfaiye, Güneş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title