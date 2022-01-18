Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, park halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Güneş Caddesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Genç Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.