Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan 23 BF 766 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı. - ELAZIĞ

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