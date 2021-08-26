Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi
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Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi Erzurum'da park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalması sonucu 600 metre sürüklendi.

Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi

ERZURUM - Erzurum'da park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalması sonucu 600 metre sürüklendi. Boş otobüs önüne ne kattıysa götürdü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay bugün 19.45 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde meydana geldi. Esadaş firmasına bağlı yolcu otobüsünün şoförü olan H.N. otobüsü evinin önüne park etti. 10 dakika sonra park halindeki otobüs freni boşalması sonucu 600 metre sürüklenerek market duvarına çarparak durdu. Yolcu otobüsü sürüklendiği esnada kaldırım duvarlarına vurduktan sonra önüne kattığı elektrik direklerini söktü. Ardından hızla ilerleyen otobüs karşıdan karşıya geçmekte olan B.Y. isimli kadını teğet geçerek market ve eczanenin bulunduğu bina duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan B.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan itfaiye ekipleri otobüsü vinç yardımıyla sıkıştığı market duvarından büyük çabalar sonucu çıkardı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
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Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
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