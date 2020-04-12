Park halindeki yolcu otobüsü yandı
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İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel

Park halindeki yolcu otobüsü yandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.04.2020 05:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 05:12
Park halindeki yolcu otobüsü yandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlar Mahallesi 49059. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki yolcu otobüsü yandı

Kaynak: AA

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