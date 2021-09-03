Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da, park halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

KARAMAN'da, park halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman- Konya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Selim Kıyıcı (73) yönetimindeki 70 EH 951 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan traktörün römorkuna arkadan çarpıp, altına girdi. Kazada sürücü Selim Kıyıcı ile otomobildeki Nedim Kıyıcı (46), Halil İbrahim Kıyıcı (17), Kezban Kıyıcı (46) ve Asiye Kıyıcı (71) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selim Kıyıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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