Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki traktörün aküsü çalındı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Karakullukçu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece traktörünü park eden Murat Tokur, sabah geldiğinde traktörünü çalıştırmak istedi. Traktörünü çalıştıramayınca aracını kontrol eden Murat Tokur, akünün yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları inceleme sonunda traktörün aküsünü çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN