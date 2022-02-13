Park halindeki tırların fren sistemi kablolarını çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Park halindeki tırların fren sistemi kablolarını çalan şüpheli yakalandı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Park halindeki tırların fren sistemi kablolarını çalan şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki 2 tırın fren sistemlerinin kablolarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki 2 tırın fren sistemlerinin kablolarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, park halindeki iki tırdan ABS fren sisteminin kablolarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan 14 suç kaydı bulunan Şeyhmus A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Haberler

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