Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi
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Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki demir yüklü bir Tır imdat freninin boşalması sonucu, yokuş aşağıya hareket ederek yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki demir yüklü bir Tır imdat freninin boşalması sonucu, yokuş aşağıya hareket ederek yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Barış mahallesinde meydana geldi. Park halinde demir yüklü 34 PC 586 plakalı Tır, biranda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen Tır, binalara gelmeden yol kenarındaki boş araziye devrildi. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri de sevk edilirken, yapılan incelemede Tır'da kimsenin olmadığı tespit edilirken, olay yerine gelen Tır sürücüsü ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. İmdat frenlerinin çekili olduğu Tır kazası ile ekipler inceleme başlatırken, Tır'ın binalara 50 metre kala boş araziye devrilmesi ise olası bir faciayı engelledi. - KARABÜK

Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi
Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi
Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi
Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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