ADANA (İHA) - Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesinde meydana geldi. Yasemin Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında geçen bir kişi, 01 EHB 10 plakalı otomobilin park halindeki tıra çarptığını gördü. Vatandaş otomobile yaklaştığında üzerinde Adalet Bakanlığı logosu oluğunu ve içinde bir kişinin sıkışmış halde olduğunu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini ancak kazanın yakın zamanda olmadığını bildirdi. Bunun üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobil sürücüsünün Hacı Oktayı (44) olduğu gece park halindeki tıra çarptığını sabaha kadar kazayı kimsenin fark etmediğini saptadı. Bu sırada kaza yerine Oktayı'nın eşi, çocuğu ve babası da geldi. Eşi bir süre polislere kocasına ne olduğunu sordu. Polis daha sonra kadını otomobilin yanına götürüp kocasını gösterdi. Kadın kocasını görünce şok oldu.

Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa