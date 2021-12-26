Park halindeki tır yandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Tırın yanma anı İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Park halindeki tır yandıKONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KONYA (AA) - Tırın yanma anı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Park halindeki tır yandı
KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kamuran Erdem idaresindeki 07 ANY 33 plakalı tır, Seydişehir Antalya yolu Marangozlar Kavşağında park halinde iken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.
Yangında, araç kullanılmaz hale gelirken, yangının motor kısmında elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.