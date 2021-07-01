Park halindeki tır yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki tır yandı

Park halindeki tır yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde inşaat firmasına malzeme getiren tır, üzerindeki malzemeler boşaltıldıktan sonra yandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde inşaat firmasına malzeme getiren tır, üzerindeki malzemeler boşaltıldıktan sonra yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 Y 5794 plakalı tır, malzemeleri bıraktıktan sonra park halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden iş yeri çalışanları itfaiyeyi aradı. İtfaiye gelinceye kadar tırın motor kabini tamamen yandı ve kullanamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Park halindeki tır yandı
Park halindeki tır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki tır yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:38:46. #1.16#

title