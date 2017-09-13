Park Halindeki Tır'a Otomobil Çarptı



Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki TIR'a Otomobilin çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.







Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Oktay Aslantaş (48) idaresindeki otomobil, Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.







Ankara İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Cemal (61), Sara (53), Selma (30) ve Seda Nur Aslantaş (19) yaşamını yitirdiği belirlendi.







TIR'ın altında sıkışan otomobilden çıkarılan cesetler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri TIR'ın sürücüsünü gözaltına aldı. Bu arada Aslantaş ailesinin Bayburt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.



