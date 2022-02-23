Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... ADANA'da, park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hacı Oktayi (44), hayatını kaybetti.

ADANA (DHA) - ADANA'da, park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hacı Oktayi (44), hayatını kaybetti. Kaza yerinde otomobilin fren izine rastlanılmazken, Oktayi'nin direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Yasemin Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan saat 07.30 sıralarında geçenler, 01 EHB 10 plakalı otomobilin, park halindeki TIR'ın önünde çarpmış şekilde durduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ekipler, otomobilde sürücü Hacı Oktayi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik polislerinin kaza yerinde yaptığı çalışmada, fren izine rastlanılmadı. Direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Oktayi'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Adana Yüregir, Polis, Adana, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title