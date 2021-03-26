Park halindeki ticari araç alevler içinde kaldı
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Park halindeki ticari araç alevler içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki ticari araç alevler içinde kaldı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da park halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da park halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehir merkezindeki Kemal Çipe Camisi'nin önünde park halindeki hafif ticari araç motor bölümünden birden alev almaya başladı. Alevler bir anda yayılınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek aracı tamamen yanmaktan kurtardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Park halindeki ticari araç alevler içinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:40:54. #1.15#
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