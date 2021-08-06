Park halindeki ticari araç alev alev yandı
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Park halindeki ticari araç alev alev yandı

Park halindeki ticari araç alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da park halindeki ticari araç yandı.

Çorum'da park halindeki ticari araç yandı.

Yangın, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atalay 3. Sokak üzerinde park halinde bulunan 19 UK 872 plakalı ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Ticari araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, araçlarının yandığını gören aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Park halindeki ticari araç alev alev yandı
Park halindeki ticari araç alev alev yandı
Park halindeki ticari araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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