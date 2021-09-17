Park halindeki sürücü kursu araçlarının camlarını patlatıp teyplerini çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki sürücü kursu araçlarının camlarını patlatıp teyplerini çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki sürücü kursu araçlarının camlarını patlatıp teyplerini çaldılar

Arnavutköy'de sürücü adayları için eğitim ve sınav parkuru olarak belirlenen yolun başında bekleyen sürücü kursu araçlarına hırsızlar dadandı.

Arnavutköy'de sürücü adayları için eğitim ve sınav parkuru olarak belirlenen yolun başında bekleyen sürücü kursu araçlarına hırsızlar dadandı. 3 aracın ön aksamlarını kırarak kapısını açan hırsızlar, dijital ekran ve teypleri çalarak kayıplara karıştı.

Olay, dün Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü adaylarının eğitim ve sınav alanı olarak kullandığı parkurun başlangıç alanında bekleyen sürücü kursu araçlarını akşam saatlerinde gözüne kestiren hırsızlar, araçların ön tarafında bulunan ufak kelebek cam diye tabir edilen camları kırarak araçların kapı kollarına ulaşıp kapıları açtı. 3 aracın kapılarını açan hırsızlar, araç içerisinde bulunan dijital ekran ve teypleri alarak kayıplara karıştı. Sürücü kursu sahiplerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler olay yerinden parmak izi ve delil topladı.

Araçlarına hırsızların dadandığı ve bir araçtan 5 bin TL'lik teyp çalınan sürücü kursu sahiplerinden Muhammet Selim Çelik, "Burası bizim eğitim ve sınav alanımız. Genelde araçlarımızı akşamları burada bırakıyoruz. Dün fark ettik araçlarımızın camlarını kırıp içerisindekileri çalmışlar. Aynı zamanda meslektaşlarımızın araçlarına da benzerleri olmuş. Böyle bir olay daha önce de başımıza gelmişti ve bu civarda hep olduğunu duyuyoruz. İnşallah son olur artık" dedi.

Sürücü kursu araçlarına dadanan hırsızlar her yerde aranıyor. - İSTANBUL

Park halindeki sürücü kursu araçlarının camlarını patlatıp teyplerini çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim

Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim

 Ölümüne yol kavgası

Ölümüne yol kavgası

 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Park halindeki sürücü kursu araçlarının camlarını patlatıp teyplerini çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:06:40. #1.17#