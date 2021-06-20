Park halindeki panelvana çarpan otomobil takla attı
Çekmeköy'de park halindeki panelvana çarparak takla atan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Çekmeköy'de park halindeki panelvana çarparak takla atan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 34 SJ 9853 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kargo şirketine ait park halindeki 34 BTY 183 plakalı panelvana çarparak takla attı.
Sürücü ile otomobilde bulunanlar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz