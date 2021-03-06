Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu

06.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:11

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde park halindeki otomobilin yanında erkek cesedi bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde park halindeki otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Darp ya da yara izi bulunmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şemikler Mahallesi 6312 Sokak'ta park halinde bulunan otomobilin yanında erkek cesedi olduğunu görenler, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde 50'li yaşlarda olduğu saptanan cesette darp ya da yara izi olmadığını belirledi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu
Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu
Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu
Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu
Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Erol Bulut Emre Taşdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Park halindeki otomobilin yanında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:11:08. #1.16#
title