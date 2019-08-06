Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

06.08.2019 15:08

Gaziantep'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Tilkicier, merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynarken park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.

Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tilkicier, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA