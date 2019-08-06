Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

06.08.2019 13:25

Gaziantep'te arkadaşları ile oyun oynayan 2 yaşındaki Ali Tilkicieri, üzerine çıktığı park halindeki otomobilden düşerek, öldü.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Ömer Sabri Ersoy İlköğretim okulu yanında bulunan ormanlık arazide park halindeki 06 FVR 37 plakalı otomobilin çevresinde arkadaşları ile oynayan Ali Tilkicieri, iddiaya göre otomobilin üzerine çıktı. Bu esnada dengesini kaybederek, yere çakıldı. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan küçük Ali tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Tilkicieri'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Ali'nin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Birlikte oyun oynadığı ve son anında yanında olan arkadaşları, küçük Ali'nin son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Küçük Ali'nin arkadaşları kefenleme işlemlerin tamamlanması için dakikalarca gasilhane önünde bekledi.Küçük Ali'nin cenazesini teslim alan annesi Zeynep ve babası Selahattin de, gasilhanede sinir krizleri geçirdi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan dualarla, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defin edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA