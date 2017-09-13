Park Halindeki Otomobilin Teybini Çaldılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki otomobilin teybi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.



Edinilen bilgilere göre olay Fevzipaşa Mahallesi Yusuf Hoca Camii yanında meydana geldi. Sabah işe gitmek için evden çıkan Faruk Nakkaş aracının başına geldiğinde kapısının açık olduğunu fark etti. Araçta bulunan teybin çalındığını fark eden Nakkaş durumu polise bildirdi.



Bu civarlarda bu tür olayların olmadığını kim ne maksatla yaptığını bilmediğini söyleyen Nakkaş, bu olayı yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM