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Park halindeki otomobilin tampon ve farlarını çaldı

Park halindeki otomobilin tampon ve farlarını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da park halindeki bir otomobilin farlarını ve tamponunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da park halindeki bir otomobilin farlarını ve tamponunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece park halinde olan bir otomobilden farların ve ön tamponun sökülerek çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin V.Ö. (24) olduğunu tespit etti. V.Ö., çaldığı malzemelerle yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin 4 ayrı suç kaydının olduğu öğrenilirken, ifadesinin devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

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