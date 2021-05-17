Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti
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Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti

Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişinin park halindeki otomobilin ön camını parke taşıyla kırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişinin park halindeki otomobilin ön camını parke taşıyla kırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay. Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı parke taşını park halindeki bir otomobilin ön camına atmaya başladı. Bir elinde top bulunan kişi, kırılan camların arasına sıkışan taşı alıp, tekrar otomobile fırlattı. O sırada çevredeki bir kişide koşarak aracın yanına gelip, kişinin attığı taş parçasını yerden alması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, kişinin böyle bir şey neden yaptığını anlayamadı. - ANTALYA

Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti
Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti
Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti
Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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