Park halindeki otomobilin aynasını tekme atıp, kırdı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme atarak, kırdı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme atarak, kırdı. Sebebi bilinmeyen saldırı , güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeşilyurt semtinde 20 Ocak Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir kişi, yürüyerek geldiği sokakta park halindeki otomobilin aynasına tekme attı. Ayna kırılırken kimliği belirsiz kişi, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, saldırganın, tekme atması ile aynanın kırılması yer alıyor.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN