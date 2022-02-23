PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALEV ALMASI KORKUTTU - Haberler
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALEV ALMASI KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde özel bir park alanındaki otomobil, alev aldı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde özel bir park alanındaki otomobil, alev aldı. Yangın sırasında çıkan patlama sesleri, korkuya neden oldu

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel otoparkta park halindeki bir otomobilden alevler yükseldi. Etrafında çok sayıda park edilmiş aracın bulunduğu yangında kısa sürede alev topuna dönen otomobilden yükselen dumanlar çevreye yayıldı. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin tazyikli su sıkılarak söndürülmeye çalıştığı otomobilden iki kez patlama sesi geldi. Çevrede korku ve panik yaşandı. Kısa sürede yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ile itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme ve tahkikat başlattı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALEV ALMASI KORKUTTU

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALEV ALMASI KORKUTTU

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALEV ALMASI KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İskenderun, Otomobil, Hatay, Güncel, Haberler

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