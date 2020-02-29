Park halindeki otomobilin aküsünü çaldılar

29.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:44

Eskişehir'de park halindeki bir aracın aküsü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.



Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında İnönü ilçesi Yenice mahallesi Konut sokakta meydana geldi. Araç sahibi A.Ş., park halinde bıraktığı aracının yanına geldiğinde aküsünün yerinde olmadığını görünce durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA