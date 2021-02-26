Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı
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Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı

26.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:57
Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobile tabancayla ateş açan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobile tabancayla ateş açan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi'nde 5 Şubat günü saat 04.30 sıralarında H.Ü.'ye ait park halindeki otomobile ateş açıldı. Aracın camları kırılırken, H.Ü. durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından aracı kurşunlayan kişilerin Y.E. ve M.E. olduğunu belirledi. Jandarma, Y.E. ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına alırken, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 4 tabanca ve mermiler ele geçirdi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı
Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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