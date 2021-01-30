Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi
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Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi

30.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:14
Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sahibinin evin önüne park ettiği otomobil, yarım saat sonra kundaklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sahibinin evin önüne park ettiği otomobil, yarım saat sonra kundaklandı. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli İ.Y., ailevi nedenlerden dolayı otomobili yaktığını söyledi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında Halil Gümüş'e ait 16 K 8838 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu otomobildeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Otomobilin sahibi Halil Gümüş, saat 20.00 sıralarında otomobilini evinin yanına park ettiğini belirterek, yarım saat sonra aracının yanmaya başladığını söyledi. Çevredeki bazı kişilerin 'araç yanmaya başladığında kapüşonlu, montlu bir kişinin kaçarak uzaklaştığını' söylemesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Jandarma ekipleri Sarılar Mahallesi çıkışındaki Hastane Caddesi'nde koşarak yürüyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde adının İ.Y. olduğu belirlenen şüpheli, suçunu itiraf etti, ailevi nedenlerden dolayı otomobili benzin dökerek yaktığını söyledi.

Jandarmada işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen İ.Y., gazetecilerin çekim yaptığını görünce, jandarmalara, "Bunlar niye çekiyorlar" dedi. Gazetecilerin "Niye yaptın" sorusuna İ.Y., "Sana ne, neden yaptıysam. Sen hakim misin, savcı mısın?" cevabını verdi. İ.Y., gazetecilerin "Neden yaptığını anlat o zaman" sorusunu ise "Hakime, savcıya söylerim" yanıtını verdi.


Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi
Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi
Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi
Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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