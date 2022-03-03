PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ ÇALDI, 'ISINMAK İÇİN BİNDİM' DEDİ

ADANA'da, V.Ş.?nin (42) park halindeki otomobilini çalıp, daha sonra da boş arsaya bırakan Recai B. (31) yakalandı. Tutuklanan Recai B., ilk ifadesinde, 'Alkollüydüm, üşümüştüm. Yol kenarında görünce ısınmak için bindim. Gezdikten sonra aracı bıraktım' dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan V.Ş., 7 Şubat sabahı uyandığında, evinin önüne park ettiği otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine V.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Recai B. olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışmada, otomobili Serinevler Mahallesi'ndeki boş arsada terk edilmiş buldu. Adresi belirlenen Recai B. ise polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Recai B., ifadesinde, 'Alkollüydüm ve üşümüştüm. Yolun kenarında görünce ısınmak için bindim. Bir süre gezdikten sonra aracı bıraktım' dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.